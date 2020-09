Nyheter

Trump kunngjorde valget av ny høyesterettsdommer

Donald Trump offentliggjorde som ventet at han nominerer Amy Coney Barrett til den ledige plassen i USAs høyesterett. Nyheten vekket sterke reaksjoner fra demokratene, som mener prosessen må utsettes til etter valget i november.

Konservative Barrett er nominert til å fylle plassen til liberale Ruth Bader Ginsburg, som nylig døde. Dersom hun blir godkjent av Senatet, vil det rokke ved maktbalansen i høyesterett til 6–3 i konservativ favør.

Carlsen til finale i Banter Series

Magnus Carlsen tapte de to første partiene i sin semifinale mot Levon Aronian, men slo kraftig tilbake og sikret seg plass i finalen i sjakkturneringen Banter Series. Der møter han Wesley Lo. I semifinalen slo han til slutt Aronian 5,5-2,5.

Fransk helsetopp advarer mot kollaps i helsevesenet

Den ledende franske helseeksperten Patrick Bouel mener Frankrike står overfor et utbrudd av koronaviruset som vil vare i månedsvis og overvelde helsevesenet dersom det ikke tas grep raskt.

82 nye bekreftede koronatilfeller i Norge siste døgn

Ved midnatt natt til søndag var det registrert 13.626 koronasmittede her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 82 tilfeller siste døgn. Økningen er godt under nivået dagen før, da det ble registrert 139 nye tilfeller. De siste sju dagene har økningen vært på 768 tilfeller, viser tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Skatehall i Skien totalskadd i brann

Skatehallen på Stevneplassen i Skien ble totalskadd i en brann lørdag kveld. Ved 1-tiden natt til søndag melder brannvesenet at brannen er under kontroll. Ingen skal ha kommet til skade i brannen og politiet har ikke grunn til å tro at det befant seg folk i bygget da brannen oppsto.

Kvinne funnet død i leilighet i Åsane i Bergen

En kvinne i 20-årene ble sent lørdag kveld funnet død i en leilighet i Åsane i Bergen. En mann i samme leilighet er sendt til sykehus.

– Både kvinnen og mannen er i 20-årene, vi er ikke sikre på hva som er skjedd, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til NTB.

Nødetatene rykket ut til leiligheten i Åsane sent lørdag etter at de fikk en bekymringsmelding fra familien til personen som bodde i leiligheten.