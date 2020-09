Brann i garasje på Eide – hørte eksplosjonsaktig lyd

Nyheter

Nødetatene har lørdag kveld rykket ut til en garasjebrann på Eide. Brannen ble meldt i Sandhaugsbakken i 18.30-tiden, og personene i nærmeste hus er bedt om å evakuere.

– En eksplosjonsaktig lyd er hørt. Det oppbevares propan i garasjen, opplyses på Twitter av politiet i Møre og Romsdal.

Klokken 19 melder politiet at brannvesenet har startet slokking på stedet, og at nærmeste bygning er ca. 10 meter unna.

– Per nå er det ikke fare for spredning. Det er mye vind og røyk på stedet, og det anmodes om at vindu lukkes, opplyses det.

Klokken 19.15 opplyser politiet at nærmeste beboere til brannstedet er evakuert, og at det ikke er behov for evakuering av andre boliger per nå.

– Det er hørt høye smell, men man anser sannsynligheten som stor for at propanflaskene er smeltet, opplyser operasjonssentralen.

– Mye av flammene er slått ned og det skal ikke være fare for spredning, heter det i twittermeldingen.