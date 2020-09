Har fått svar på obduksjonsrapporter:

Går ut med avklaring etter rykter rundt rus-dødsfall i Ålesund

Da det skjedde to rusrelaterte dødsfall i sommer, gikk politiet ut og advarte mot farlig GHB i omløp. Nå viser obduksjonsrapporten at ingen av de to hadde GHB i blodet da de døde.