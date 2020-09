Nyheter

Arbeiderpartiet presenterer forslag til partiprogram

Ap lanserer programkomiteens førsteutkast til partiets stortingsvalgprogram for perioden 2021–2025. Jonas Gahr Støre vil innlede om komiteens forslag. Presentasjonen vil foregå klokken 10 på MOHN Oslo, Filipstadveien 5.

Ginsburg på lit de parade i Kongressen

Båren til den avdøde høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg legges på lit de parade i kongressbygningen på Capitol Hill. Hun er den første kvinnen i amerikansk historie som blir vist den æren.

Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen fortsetter

PST vil fredag forklare seg om Bertheussens kjørerute 11. februar i fjor, da det var festet lange tøyremser med plastflasker fylt med bensin bak bilen. Bertheussen vil også forklare seg om den samme kjøreturen. Waras livvakt fra PST vil også ta for seg kriminaltekniske undersøkelser på åstedet.

Statsråder møter SAS

Flyselskapene har hatt et tøft år. Nylig ble det kjent at regjeringen ønsker å forlenge lånegarantiordningen for luftfarten fram til nyttår. Fredag møter næringsminister Iselin Nybø (V) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) SAS i Nærings- og fiskeridepartementet.

Kongeparet til Maihaugen

Fredag ettermiddag deltar kongeparet på en markering på friluftsmuseet Maihaugen på Lillehammer. Anledningen er at dronning Sonjas barndomshjem er ferdig restaurert. Huset ble flyttet til museet fra Vinderen i Oslo for fire år siden.