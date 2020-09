Flytebru over Langfjorden kan bygges for under 3 milliarder kroner, mener prosjektleder

– Bru er kjempelønnsomt

– Det er mulig å bygge flytebru over Langfjorden for under 3 milliarder kroner, sier daglig leder Jan Olav Tryggestad i Nordfjordbrua AS. Flytebru vil spare fylkeskommunen for hundrevis av millioner, mener han.