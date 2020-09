Korona-penger ga kjempeoverskudd

Nyheter

– For tida ser den økonomiske situasjonen i Helse Midt-Norge tilfredsstillende ut, sa administrerende direktør Stig A. Slørdahl da han orienterte styret om regnskapet per 31. juli 2020. Tallene viser et overskudd i regnskapet på 453 millioner kroner. Det er 304,6 millioner kroner bedre enn målsettingen som var satt etter sju måneder.