Rentebeslutning fra Norges Bank

Norges Bank legger fram rentebeslutning og oppdatert pengepolitisk rapport. Sentralbanksjef Øystein Olsen gjør rede for komiteens rentebeslutning, og deretter vil direktør for pengepolitikk Ingrid Solberg og direktør for finansiell stabilitet Torbjørn Hægeland presentere analysene i rapporten.

Kunngjøring av Raftoprisen 2020

Leder i priskomiteen, Line Alice Ytrehus, vil offentliggjøre vinneren av Raftoprisen 2020. Raftostiftelsen deler ut prisen. Thorolf Raftos Minnepris – Raftoprisen – er delt ut årlig siden 1987 til en person eller organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettighetene.

Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen fortsetter

Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen fortsetter i Oslo tingrett. Torsdag skal etter planen Kripos vitne om tekniske undersøkelser. Tiltalte skal forklare seg om tiltalens post om tøyremser og plastflasker på bil 11. februar 2019. Oslo-politiet forklarer seg om kriminaltekniske undersøkelser.

FNs hovedforsamling fortsetter

FNs hovedforsamlings toppmøter holdes i år digitalt som følge av smittesituasjonen. Temaet torsdag er global styring etter pandemien.

Ankedomstol behandler Sarkozy-sak

En ankedomstol skal behandle saken der Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy er tiltalt for ulovlig valgkampfinansiering. Pengene skal ha kommet fra Libya.

Trump har valgmøte i Florida

USAs president Donald Trump holder valgkampmøte i den viktige vippestaten Florida. Natt til fredag, norsk tid.

Norske klubber i europakvalifisering

Rosenborg møter tyrkiske Alanyaspor i den tredje kvalifiseringsrunde i europaligaen klokken 19. Bodø/Glimt møter Milan fra Italia klokken 20.30.