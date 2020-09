Nyheter

To politibetjenter skutt USA

Politiet i Louisville i Kentucky bekrefter at to av deres betjenter er skutt. Det skjedde timer etter at en politimann slapp drapstiltale etter at Breonna Taylor ble drept i mars.

En person som er mistenkt for skytingen, er pågrepet. Tilstanden til politibetjentene er ikke kjent. Det er fortsatt uklart hva som skjedde, men det oppsto onsdag protester i Louisville og i flere andre byer i USA etter at kjennelsen ble kjent onsdag.

124 nye bekreftede koronatilfeller siste døgn

Ved midnatt natt til torsdag var det registrert 13.276 koronasmittede her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 124 tilfeller siste døgn.

Økningen er noe lavere enn natt til onsdag, da det ble registrert 147 nye tilfeller. Den siste uken har økningen vært på 778 tilfeller, viser tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Sør-Korea: Embetsmann skutt av Nord-Korea

En embetsmann fra sørkoreanske fiskerimyndigheter er skutt og drept i nordkoreansk farvann, opplyser forsvarsdepartementet i Sør-Korea.

Mannen forsvant fra en patruljebåt og endte opp i Nord-Koreas farvann. Der ble han drept av nordkoreanske soldater, ifølge det sørkoreanske forsvarsdepartementet, som kaller det en «opprørende handling».

Storbritannia og FN inviterer til klimatoppmøte

FN og Storbritannia kunngjorde onsdag at de sammen skal arrangere et klimatoppmøte den 12. desember.

Det skjer på femårsdagen for undertegnelsen av Parisavtalen, den internasjonale avtalen som har som mål å holde den globale oppvarmingen under 2 grader.

Atlético Madrid bekrefter kjøp av Luis Suárez

Den uruguayanske spissen forlater Barcelona etter seks sesonger, men fortsetter å spille i Spania.

Barcelona og Atlético Madrid ble sent onsdag enige om en overgang. Prisen er 6 millioner euro, om lag 66 millioner norske kroner, skriver Barcelona på klubbens nettside.