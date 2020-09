Helse Midt snur - åpner info om ny fordeling av sjukehuskroner

Nyheter

Rbnett skrev tirsdag om at både Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal har orienteringer for sine respektive styrer om ny modell for inntektsfordeling av sjukehuskronene i Midt-Norge. I en sak med allerede het debatt, valgte de i utgangspunktet ulike løsninger: Helse Midt-styret skulle orientere i lukket møte, mens Møre og Romsdal planla åpent møte om dette.