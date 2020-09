Nyheter

Det melder Molde kommune via ei pressemelding tirsdag ettermiddag.

Vaksinering mot influensa vil sannsynligvis starte fra månedsskifte oktober/november.

Alle over 65 år, kornisk syke og deres husstandsmedlemmer, gravide og helsepersonell bør vaksinere seg mot sesonginfluensa.

– I år er det ekstra viktig at de som bør vaksinere seg, faktisk gjør det, presiserer kommuneoverlege Cato Innerdal.

Molde kommune har bestilt 6000 vaksiner. I tillegg vil det komme en egen vaksinetype som skal brukes på de eldste og mest sårbare, det vil si først og fremst de som bor på sykehjem. Den kommer i slutten av november.

– Influensavaksinen er bare effektiv mot influensa, og beskytter ikke mot Covid-19, forklarer Innerdal.

– Når risikogruppene og helsepersonell vaksinerer seg mot sesonginfluensa, så forebygger vi alvorlig influensasykdom i befolkningen, vi reduserer risikoen for dobbeltinfeksjon (at du er smittet både av influensa og covid-19), og vi forebygger at helsepersonell blir syke. I år er det ekstra viktig at belastningen på helsetjenesten ikke blir ytterligere forverret, sier han.

De siste årene har influensautbruddet startet rundt juletider med en topp enten rundt nyttår eller vinterferien. Det er derfor veldig viktig at de som bør vaksinere seg, får gjort dette før jul, står det i pressemeldinga.

– Samtidig må vi unngå vaksinering for tidlig, siden virkningen av vaksinen gradvis reduseres og vanligvis ikke varer mer enn seks måneder. Dette gjelder særlig for de eldre, sier kommuneoverlegen.

I samarbeid med legekontorene vil Molde kommune tilby massevaksinering i eget lokale, sannsynligvis fra månedsskiftet oktober/november. Nærmere informasjon kommer så snart tilbudet er klar.