Etter seks år i dvale, ser styret ny mulighet for flytebru – håper den kan stå ferdig innen 12 år

MOLDE/RAUMA: – Vi mener det er realistisk å gå videre med planer for ei flytebru over Langfjorden, mellom Åfarnes og Sølsnes. Denne fjordkryssingen kan finansieres uten at vi er avhengig av tilskudd fra det offentlige, sier styreleder Lars Olav Hustad i selskapet Langfjordforbindelsen AS til Romsdals Budstikke.