Gjest om bord på MS Finnmarken testet positivt

(Åndalsnes avis): En person om bord på Hurtigrutens hotellskip MS Finnmarken har testet positivt for koronaviruset. Vedkommende er isolert på land.

– Hurtigruten fikk lørdag ettermiddag beskjed om at en gjest på MS «Finnmarken» har testet positivt for covid-19. Vedkommende er utenlandsk statsborger og er tilknyttet charteroppdraget hurtigruten leier ut «Finnmarken» til, sier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten til VG.

MS Finnmarken blir leid ut og brukt som hotellskip i forbindelse med «Mission: Impossible»-innspillingen, etter å ha erstattet Fridtjof Nansen. Den smittede ankom skipet i Hellesylt lørdag formiddag, og har ingen symptomer på sykdom. Resultatet på test nummer to er ventet lørdag kveld eller søndag. Vedkommende blir nå isolert på land. Når Hurtigruten får klarsignal fra myndigheten vil skipet seile til Åndalsnes, ifølge Knoph.

Det skal ikke være andre med symptomer på koronasmitte ombord på skipet.

Finnmarken kom tirsdag til Åndalsnes som hotellskip for filmcrew tilknyttet innspillingene «Mission Impossible 7». Skipet forlot Åndalsnes fredag og ligger nå på Hellesylt.

Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand i Rauma sier til Åndalsnes Avis at han ikke er bekymret etter at det er konstatert smitte om bord på Finnmarken, og at båten skal tilbake til Åndalsnes.

– Jeg er ikke bekymret for det. Det er mange instanser som er involvert og vi har et veldig godt samarbeid. Vi tar det fortløpende – akkurat nå er det en noe uklar situasjon. Så vi har tatt ny test og skal finne ut av det videre, sier Aursand.

– Hvilke forholdregler vil dere ta som smittevernmyndighet når båten kommer tilbake til Åndalsnes?

– Vi er fortsatt i god dialog med de som håndterer det på båten, og de har et kjempeapparat for å teste folk, sier Aursand.

