Trafikkulykke i Lergrovika - veien åpnet igjen

Fredag ettermiddag klokka 15.59 meldte politiet på Twitter om en trafikkulykke i Lergrovika i Molde. Tre personbiler er involvert og det er ikke meldt om alvorlig personskade. Det ble meldt om store trafikale utfordringer på stedet.

– Veien er åpnet for normal ferdsel igjen. Det dreier seg om en påkjørsel bakfra. Bilene er tauet vekk og det er opprettet sak, sier Borge Amdam, operasjonsleder i politiet.

#Legrovika E39. Nødetatene er ferdig på stedet. Veien er åpnet for normal ferdsel. To av bil-førerne er kjørt legevakta for sjekk. Politiet oppretter sak.