På veg mot ny test-rekord

Nyheter

Fredag ble det klart at en person har testet positivt for covid-19 i Molde. Det betyr at kommunen har fått sitt første smittetilfelle siden april. Kommunen driver nå aktiv smittesporing etter smittefunnet, og kommuneoverlege Cato Innerdal ber folk være nøye med å følge smittevernreglene nå som det er et høyere smittetrykk i samfunnet.