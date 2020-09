Nyheter

– Det beste hadde vore om vedtaket frå formannskapet hadde stått seg også i kommunestyret. Men det er uansett gledeleg at det no vert sett stopp for nasjonalt deponi for farleg avfall på Raudsand, med store hallar i fjellet. Det er jo det vi heile tida har jobba mot. Det seier Lodve Solholm, styreleiar for Giftfritt Molde, etter vedtaket i kommunestyret torsdag.