Rødt mener Raudsand-vedtak vil være ulovlig

Nyheter

– Vi kan ikke i dag gjøre et lovlig vedtak med tanke på å gi rammetillatelsen til Bergmesteren Raudsand for Deponi 2. Miljøvernforbundet har gjort oss oppmerksom på at det mangler en rapport, og den er en forutsetning for å holde rekkefølgekravet i reguleringsplanen, sier Morten Walløe Tvedt (Rødt) torsdag ettermiddag.