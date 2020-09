Heiste MFK-flagget på skolen i yr fotballglede

Nyheter

– Det var spontant, ja. Langmyra er jo MFK-skolen - så skoleadministrasjonen bestemte i yr fotballglede etter gårsdagens seier at vi måtte skaffe oss et flagg å heise, sier rektor Lars Olav Hustad. Han kjørte rett ned på stadion - fikk skaffet et flagg og samlet både små og store i skolegården. Der feiret de onsdagens viktige seier over Quarabag i 3. kvalifiseringsrunde til Champions League. Etter seieren er klubben klar for avgjørende playoff mot ungarske Ferencváros.