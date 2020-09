Møter Hareide – håper å redde truet trafikkstasjon i Molde

Nyheter

Onsdag setter Randi Walderhaug Frisvoll kursen mot Oslo for å møte samferdselsminister Knut Arild Hareide. Frisvoll er fylkesleder i KrF, og nestleder i samferdselskomiteen i Møre og Romsdal. Møtet hun skal på et er partipolitisk arrangement for KrF hvor tema er samferdsel, med fokus på Nasjonal Transportplan (NTP).