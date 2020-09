– En nedprioritering av Molde-regionen

Nyheter

Masterplan Reiseliv 2030 for Molde og Aukra har nå sendt sin høringsuttalelse til Hurtigruten om de foreslåtte nye rutetidene for kystruta fra nyttår. Her er det blant annet lagt opp til at nordgående bare skal ligge et kvarter i Molde mot 2 timer og 45 minutt i dag. Også for sørgående hurtigrute var det foreslått 15 minutt liggetid, men her har Hurtigruten alt endret forslaget tilbake 30 minutt som nå.