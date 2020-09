Dette vil Frp jobbe for her lokalt

Nyheter

– Deponisaka på Raudsand er kjempeviktig her lokalt. I årevis har vi kjempet mot at Møre og Romsdal skal bli en dumpingplass for giftig avfall. Vi ønsker å bevare den flotte naturen vi har her, og jeg håper nå at Molde kommune sørger for å skrote alle disse planene, sier Sylvi Listhaug.