Nyheter

Bertheussen må forklare seg om tagging og tusj

Aktoratet i den omfattende straffesaken mot tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer går inn i en ny fase. Tirsdag må Bertheussen starte å svare på de konkrete punktene i tiltalen.

Først ut er hendelsen der det natt til torsdag 6. desember i 2018 ble skrevet «Rasisit» på parets husvegg og tegnet et stort hakekors og skrevet «rasist» på bilen deres.

Forhandlingsfrist for kommuneoppgjøret

Lønnsoppgjøret i kommunal sektor ble utsatt og startet torsdag 3. september. Fristen for å komme til enighet er ved midnatt tirsdag 15. september.

Mandag 14. september ble det brudd i forhandlingene i det statlige tariffområdet, og dette oppgjøret går dermed til mekling.

Ringerike tingrett starter behandling av Utøya-forføyning

Naboene som har gått til sak, har bedt om en midlertidig stans i utbyggingen av minnesmerket på Utøykaia fram til rettssaken starter i november.

Saken om den midlertidige forføyningen skal behandles i Ringerike tingrett 15. til 18. september.

Bob Woodwards Trump-bok utgis

Den prisvinnende journalistens bok «Rage» (Raseri) er basert på blant annet 18 intervjuer med Trump i perioden fra 5. desember i fjor til 21. juli i år.

I intervjuene kommer det blant annet fram at Trump bevisst dysset ned hvor farlig koronaviruset var og at han tar æren for at Saudi-Arabias kronprins slapp å bli grundigere gransket etter drapet på skribenten Jamal Khashoggi.

Israel og Emiratene signerer avtale

Israel og De forente arabiske emirater signerer en historisk avtale om å inngå diplomatiske bånd. Avtalen er meglet fram av USA, og seremonien holdes i Det hvite hus.

Avtalen med Emiratene ble kunngjort i midten av august, og fredag ble det også kjent at den lille øystaten Bahrain, der den sunnimuslimske kongefamilien styrer med hard hånd over landets sjiamuslimske flertall, normaliserer forholdet til Israel.