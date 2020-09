– Setter ny etablering ved Vard Aukra i fare

Nyheter

Aukra-ordfører Odd Jørgen Nilssen (H) ga klimaminister Sveinung Rotevatn (V) klar melding om den alvorlige situasjonen for Aukra under et digitalt møte tirsdag, der 13 verft i Møre og Romsdal, vertskommunene, Møre og Romsdal fylkeskommune, Norsk Industri, NHO, LO, Sunnmøre Regionråd og Romsdal Regionråd tok opp forurensingssaken med klima- og miljøministeren. Verftene har klaget på pålegget.