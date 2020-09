Brøytesjåføren må i fengsel

Nyheter

ÅNDALSNES: Dommen mot den 29 år gamle brøytesjåføren som sto tiltalt for å ha vært uaktsom slik at han rygget hjullasteren over ei 85 år gammel kvinne på plassen utafor Vangstun på Åndalsnes 18. januar 2019, understreker det store ansvaret en sjåfør har når man rygger. Romsdal tingrett har dømt brøytesjåføren til fengselsstraff i 30 dager.