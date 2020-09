Hekler gulvmatter av gamle plastposer til tv-aksjonen: – Kjekt hvis flere vil hjelpe til

Nyheter

Sidsel Rykhus har tatt heklekrokene fatt og er i gang med å lage gulvmatter av gamle plastposer hun har samlet inn. Hun planlegger å lage matter av poser fra ulike butikker, og få butikkene til å by på dem i anledning årets tv-aksjon, som går av stabelen søndag 18. oktober.

I år går de innsamlede pengene til WWF og deres arbeid for å bekjempe plast i havet. Mottoet er «et hav av muligheter».

– Ideen til plastmattene fikk jeg fra min tidligere svigermor. Hun heklet slike for mange år siden, og brukte dem som badematter eller i utestua. Jeg synes det var en idé som passet godt til årets tv-aksjon. Men jeg har ikke nok poser, og trenger hjelp til å samle inn. Alle som har noen liggende, kan levere dem inn til Torunn Haldorsen hos Frivilligsentralen i Molde, sier hun.

Rykhus har også behov for hekle-assistanse. Det er mye arbeid å lage gulvmattene.

– Foreløpig har jeg et system, men jeg vet ikke hvor lenge det varer. Jeg trenger i hvert fall én hekler til. Det tar litt tid å lage mattene. Alle som har lyst, kan ta med seg en heklekrok i størrelse nummer ti og bli med, sier hun.

Dette blir det femte året Rykhus er aksjonsleder for tv-aksjonen i Molde. Det er et verv hun tar på seg med glede.

– Dette blir en veldig fin aksjon. Tv-aksjonen generelt betyr veldig mye for folk. Jeg har stor tro på at dette blir vellykket, sjøl om det blir gjort på en annerledes måte i år. Det blir ingen bøssebærere, men en digital innsamling. Det vil komme fyldig informasjon om hvordan det skal foregå, sier hun.

Det vil også bli stor aktivitet i Molde sentrum i slutten av september i anledning tv-aksjonen. Rykhus vil ikke røpe alle planene foreløpig.

– Dette er et samarbeid mellom tv-aksjonen, Torunn Haldorsen og frivilligsentralen og Molde sentrum. Jeg kan fortelle at veterandykk skal dykke i havnebassenget for å samle opp plastposer og annet som ikke hører hjemme der. Det blir spennende å se hvor mye de finner. I tillegg vil det bli mange andre spennende og relevante aktiviteter, sier hun.