En liten magiker fra Sevilla

Ingenting er så trist som å tape en fotballkamp. Stillheten i garderoben som brer seg som ei tung dyne. Alle venter på at treneren kommer for å kjefte først og trøste etterpå. Alle sitter på rekke og rad med blikk som er vendt ned mot garderobeflisene som om det var der nede man ville finne ei løsning. Et tap er så endelig. Det er ikke bra nok. Uansett om dommeren gjorde feil eller banen var for humpete. Et tap er et tap. Man hadde nitti minutter på å kjempe, seire og få muligheten til å gå ut av den samme garderoben med hodet hevet. Med et tap så føles veien ut av garderoben endeløs.