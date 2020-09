Nyheter

California og Oregon forberedt på mange brannofre

Oregons guvernør Kate Brown sier mange ikke er gjort rede for i de kraftige brannene som herjer på USAs vestkyst. Delstaten forbereder seg nå på massedød. Også California guvernør venter å finne flere døde når de brannrammede områdene undersøkes.

Den siste uken har 16 personer mistet livet i brannene i delstatene California, Oregon og Washington.

Fauci: USA er ikke nær en koronaløsning

USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci sier landet ikke er i nærheten av å se en løsning på smittesituasjonen, mens president Trump hevder USA er på god vei.

President Donald Trump sier USA er godt på vei i kampen mot koronaviruset, ifølge en video publisert på Det hvite hus' Facebook-side. Fauci venter på sin side flere smittede i vintermånedene fordi det å være innendørs «absolutt øker risikoen» for smittespredning.

Over 12.000 registrert smittet av korona i Norge

Det var ved midnatt registrert 12.003 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 127 tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 248 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Russisk koronavaksine sendt ut til landets regioner

Det første partiet av den russiskutviklede koronavaksinen er på vei ut til Russland regioner, opplyser en talsperson for helsedepartementet fredag.

Helsedepartementet opplyser at det i første omgang er personer i risikogrupper som prioriteres i denne første leveransen, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

Thiem og Zverev klare for finalen i US Open

Østerrikske Dominic Thiem spilte seg i natt til finalen i US Open i New York. Han vant semifinalen over Daniil Medvedev fra Russland med sifrene 6-2, 7-6 og 7-6.

I finalen møter Thiem tyske Alexander Zverev, som spiller sin første finale i en Grand Slam-turnering. I semifinalen vant Zverev 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 og 6-3 over Pablo Carreño Busta fra Spania.

Solberg: Ikke aktuelt med omkamp om antall kvoteflyktninger

Statsminister Erna Solberg bekrefter at Høyre foreslår 3.000 kvoteflyktninger i budsjettforslaget for neste år og hun avviser omkamp med Frp, som krever flyktningkutt.