Utdanningsdirektoratet med ny avdeling i Molde:

Nå kommer det 30 statlige stillinger til Molde

Like før kommunevalget i 2019 lovte Jan Tore Sanner, som på den tida var kunnskaps- og integreringsminister, at det skulle opprettes et nytt fagmiljø med 30 statlige stillinger i Molde. Nå er etableringen i gang.