– Opplever at noen vil påføre meg skyld og skam

Nyheter

På møte i Møre bispedømmeråd skulle det onsdag avgjøres om Den norske kirke lokalt fremdeles skulle spørre om samlivsform ved utlysninger av prestestillinger. Den omdiskuterte praksisen har vært oppe til behandling tidligere, senest i 2017, og ble vedtatt videreført. Therese Utgård i Åpen folkekirke tilhører mindretallet som tapte saken. For henne føltes nederlaget så tungt at hun brast i gråt. Og i etterkant av vedtaket ble hun også intervjuet av Romsdals Budstikke om saken. Der sier hun blant annet: "Med dette har vi i 2020 gått aktivt ut og vedtatt at vi skal diskriminere."