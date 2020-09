Nyheter

Bertheussen-saken fortsetter i Oslo tingrett

Laila Anita Bertheussen skal forklare seg i retten onsdag. Hun er tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 115 for ved bruk av blant annet trusler å ha sørget for at det var en fare for å hindre eller påvirke arbeidet til samboeren – daværende justisminister Tor Mikkel Wara – daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde og mannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Røde Kors-bevegelsen holder første internasjonale klimakonferanse

Den internasjonale klimakonferansen holdes 9. og 10. september. Den varer i over 30 sammenhengende timer og er dermed tilgjengelig i alle tidssoner. Rapporten «World Disasters Report» blir forhåndslansert på klimakonferansen.

Hongkong-aktivister for retten

27 personer som er tiltalt for ulovlig samling på det polytekniske universitetet i Hongkong, må møte i retten.

Antirasistisk senter med møte om fredelige demonstrasjoner

Antirasistisk senter har invitert organisasjoner, fagforbund og partier til et møte for å diskutere veien videre etter demonstrasjonene mot Stopp islamiseringen av Norge (Sian) foran Stortinget.

Filmfestivalen i Toronto starter

Den internasjonale filmfestivalen i Toronto starter. Arrangementet foregår digitalt. Varer til 19. september.