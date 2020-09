Blir ny fagdirektør i Helse Midt-Norge

Nyheter

Det melder helseforetaket selv i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Jeg er veldig glad for å få denne muligheten og ser fram til å komme i gang. Dette er en veldig viktig stilling innenfor et fagområde jeg brenner for, og jeg ser fram til å gjøre mitt for å utvikle helsetjenesten til pasientens beste, sier Björn Gustafson.

Flyttet til Norge i 1997

Gustafsson er i dag dekan ved fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Siden 2004 har han vært overlege i fordøyelsessykdommer ved St. Olavs Hospital, og i tillegg er han professor i fordøyelsessykdommer ved Institutt for klinisk og molekylær medisin.

Gustafsson var prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet fra 2012-2015. Han var leder for Norsk Gastroenterologisk Forening 2009-2013. Han studerte medisin i Lund i Sverige. Han flyttet med sin familie til Norge i 1997 og har utført sin legespesialisering og forskerutdanning i Trondheim, opplyser helseforetaket i pressemeldingen.

Tiltrer over nyttår

Gustafson tar over stillingen etter Henrik A. Sandbu som har vært fagdirektør siden 2017. Han tiltrer stillingen over nyttår.

– Vi er veldig glad for å ha sikret oss en særdeles kompetent fagdirektør. Han starter i stillingen på nyåret, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.