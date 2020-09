Bør fylkeskommunen ha 200 gratis parkeringsplasser i Molde sentrum?

Nyheter

En 31 år gammel avtale mellom fylkeskommunen og Molde kommune sier at kommunen er «ansvarlig for å stille til rådighet tilsammen 540 parkeringsplasser for fylkeskommunen. Av det samlede antall plasser skal 200 vare frie for avgift og lokaliseres til Reknes-området».

Dette er en foreldet avtale som ikke er tilpasset dagens transporttankegang, mener Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Molde. De vil derfor at Molde kommune skal se på mulighetene til å endre avtalen.

– Bakgrunnen for dette er todelt, forteller gruppeleder i MDG, Knut Iversen Foseide.

– For det første så ønsker vi å bidra til økte inntekter for kommunen, og for det andre vil det være et tiltak for å bidra til færre bilreiser, som i dag er en vesentlig kilde til kommunens klimagassutslipp, sier han.

Vil ha diskusjon i kommunestyret

MDG har nå sendt inn en interpellasjon til kommunestyremøtet torsdag 17. september om å reforhandle parkeringsavtalen med fylkeskommunen.

– Vi håper å få en opplyst debatt om hvor mange ansatte som reelt har behov for parkeringsplass på Reknes, og hvordan kollektivtilbudene, sykkel og bildeling med mere kan være gode alternativer, sier Foseide.

«Det er lite offentlig informasjon om hvem som egentlig bruker disse 200 plassene på daglig basis», heter det i interpellasjonen, og «Inntekter fra parkering vil kunne være en inntektskilde for Molde kommunes lovpålagte tjenester innen oppvekst og helse og/eller utbedring av trafikksikringstiltak og sykkelinfrastruktur».

Avtalen kan ikke avsluttes

Ifølge Foseide opplyste ordfører Torgeir Dahl i det siste kommunestyret i Molde i fjor at avtalen mellom kommunen og fylkeskommunen ikke kan avsluttes – men den kan reforhandles.

MDG vil derfor fremme et forslag om at kommunen tar initiativ om reforhandling i løpet av høsten. «Kommunedirektør kommer tilbake til kommunestyret i løpet av våren 2021 med egen sak om status på reforhandling av parkeringsavtalen, med økonomiske konsekvenser for kommunen», heter det i forslaget til vedtak.

Og: «Framtidige parkeringsinntekter til kommunen øremerkes eventuelt til utbedring av infrastruktur for sykkel og gange og utbedring av trafikksikkerhet i Molde kommune. Inntekter kan også vurderes fordelt til kommunens lovpålagte tjenester innen helse og oppvekst».

Kanskje halvparten?

Vil initiativet kunne føre fram? Er det riktig at fylkeskommunen skal ha så mange gratis parkeringsplasser midt i byen? Foseide selv vil ikke være for bastant:

– Vi anerkjenner at det vil være behov for tilgjengelig parkering for noen av besøkende og ansatte ved fylkeshuset, sier han.

«Det kan likevel tenkes at en differensiert løsning kan være hensiktsmessig; med parkeringsavgift på eksempelvis halvparten av de plassene som nå er gratis (dvs. 100 p-plasser)», heter det i interpellasjonen fra MDG.