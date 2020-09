– Det er viktig ikke å gjemme seg, for plutselig ser du jo at du ikke er alene

Nyheter

– Vi vet jo at mange som får diagnosen føler at de er alene. Jeg vil vise at det er man ikke, sier Mette Skaldehaug, ungdomsrepresentant i styret i Dysleksi Molde og omegn. Sjøl fikk moldejenta diagnosen dysleksi da hun gikk i femte klasse på barneskolen.