Ny daglig leder i Salthammer båtbyggeri

Styret i Salthammer båtbyggeri AS har utnevnt Lasse Stokkeland til ny daglig leder. Han tar over etter Ove Amdam som nå går av med pensjon. Amdam har jobbet på båtbyggeriet i over 50 år, og leverer videre et verft rigget for framtida, heter det i pressemeldinga som ble sendt ut tirsdag formiddag.