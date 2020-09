Nyheter

Trump-tilhengere og motdemonstranter støtte sammen i Oregon

Hundrevis av folk samlet seg i den vesle byen Oregon City sør for Portland til et arrangement til støtte for president Donald Trump. Noen av dem fortsatte til delstatshovedstaden Salem.

Her støtte Trump-tilhengerne og motdemonstranter sammen. En gruppe Black Lives Matters-demonstranter ble skutt på med paintball-kuler, men situasjonen løste seg raskt da politiet kom til stedet.

Australske journalister hentet hjem fra Kina

De to siste journalistene som jobber for australske medier i Kina, er i all hast hentet hjem til Australia etter fem dager med diplomatisk dragkamp.

Michael Smith fra Australian Financial Review (AFR) og Bill Birtles fra kringkasteren ABC ble hentet ut av Kina etter at kinesiske myndigheter krevde avhør i forbindelse med en nasjonal sikkerhetssak, melder begge medier.

133 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 11.521 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 133 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 225 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Hovland endte på 20.-plass i PGA-tourmesterskapet

Viktor Hovland slet med puttingen, men avsluttet PGA-tourmesterskapet med en par-runde mandag. Den norske golfproffen endte dermed på 20.-plass i turneringen.

For den plasseringen får Hovland med seg en sjekk på 505.000 dollar – eller 4,5 millioner kroner – i premiepenger. Dustin Johnson vant turneringen og sikret seg dermed 133,5 millioner kroner.

Verdensener Barty trekker seg fra French Open

Regjerende mester Ashleigh Barty stiller ikke opp i den prestisjefylte tennisturneringen French Open, som starter 21. september.

Smittefrykt og dårlige forberedelser på grunn av koronarestriksjoner oppgis som grunnen til at den australske tennisspilleren trekker se fra Grand Slam-turneringen.