- Visst merker vi Cruise-effekt!

- Det drypper godt på butikkene rundt her

Europris Åndalsnes på Øran er et populært samlingssted for Tom Cruise-fansen. - Så snart vi hører helikopteret hans, er det fullt utenfor her. Og vi merker også effekten inne i butikken, sier Ingunn Lie.