Trafikkuhell på Skåla – kvinne (90) døde

Nyheter

Politiet fikk mandag formiddag melding om en bil utfor vegen på Fv 64 på Vågseter på Skåla i Molde.

– En bil har kjørt inn i et autovern, og vi undersøker om det kan skyldes et illebefinnende, sa operasjonsleder Ragnvald Rasmussen til Rbnentt rundt kl. 11.

I bilen var kun fører, ei eldre kvinne bosatt i Molde kommune.

Føreren døde

Mandag ettermiddag opplyste politiet at kvinna er død, men trolig ikke som følge av uhellet. Undersøkelser på stedet viste at bilen hadde skrapt inntil autovernet i 70 meter før den stanset, og at det ikke hadde vært noe kraftig sammenstøt. Bilen fikk mindre materielle skader.

Kvinna hadde ikke nær familie, men de nærmeste i slekta er varslet, opplyser politiet.

Statens Vegvesens ulykkesgruppe har gjort undersøkelser på stedet.

Operasjonsleder opplyste i 11-tida at personbiler kunne passere på gangvegen, mens tyngre biler måtte vente.

Kl. 12 sa politiet at bilen var fjerna, og at trafikken går som normalt på stedet.