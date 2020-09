Nyheter

Høyre presenterer første programutkast

Høyres programkomité presenterer førsteutkastet til stortingsvalgprogram for 2021–2025. I forkant har skattespørsmål, avgiftskutt mot grensehandel og redusert statlig eierskap i Equinor vært varslet som sentrale temaer.

Arbeiderpartiet har allerede kritisert regjeringspartiet for å ville selge seg ned i oljeselskapet.

Kulturministeren får overlevert råd fra utvalget «Rasisme i idretten»

Arbeidsgruppen som kulturminister Abid Raja (V) satte ned i juni for å kartlegge rasisme i idretten, legger fram sin råd. Dette skjer etter at idrettspresident Berit Kjøll i juni innrømmet at idretten har forsømt seg når det gjelder arbeidet mot rasisme.

Utvalgsleder Marco Elsafadi og representantene Ezinne Okparaebo og Yngvar Andersen er blant dem som har deltatt i arbeidet med rapporten.

Kjennelse i rettssak etter terrorangrepet i Istanbul i 2017

Det kan komme kjennelse i rettssaken mot den hovedtiltalte etter terrorangrepet mot en nattklubb i 2017. En mann åpnet ild under nyttårsfeiringen på nattklubben Reina i Istanbul.

39 personer blir drept og nær 70 såret. IS hevdet å stå bak angrepet.

Andre del av utleveringssaken mot Assange

Andre del av utleveringssaken mot Julian Assange starter i en domstol i London. Assanges forsvarere mener anklagene er politisk motivert.

Assange befinner seg for tiden i Belmarsh-fengselet etter å ha tilbrakt sju år i Ecuadors ambassade i London.

Åttende forhandlingsrunde for Storbritannia og EU

EU og Storbritannia innleder den åttende runden i forhandlingene om forholdet mellom dem etter brexit. Søndag uttalte britenes sjefforhandler David Frost at landet er forberedt på å akseptere brexit uten avtale hvis forhandlingene med EU mislykkes.

Forhandlingene vil foregå i London med EUs sjefforhandler Michel Barnier.

Norge møter Nord-Irland i Belfast

Det norske fotballandslaget møter Nord-Irland på bortebane i nasjonsligaen i Belfast mandag kveld. Landslagstrener Lars Lagerbäck har varslet endringer fra laget som tapte mot Østerrike fredag kveld, men ville søndag ikke si hvem som starter mandag.

Norge tapte 1-2 mot Østerrike da lagene møttes hjemme på Ullevål.