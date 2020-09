Travel helg i luften for Tom Cruise

Nyheter

Hollywood-stjernen ankom foten av Helsetkopen i det som angivelig er hans eget, mattsvarte Airbus énmotors helikopter – som han også fløy i London tidligere i sommer. Cruise sitter selv bak spakene:

Han tok nemlig helikoptersertifikat før innspillingen av forrige «M: I»-film i 2018, noe som ble dokumentert i en bak kulissene-video. Filmen viser blant annet viser stjernen som øver på helikopterjakten med de andre pilotene – ved hjelp av lekehelikoptre.

Helgens innspilling i Norge bød dessuten på fallskjermhoppscener, som Tom Cruise selv sto for. Da hoppet han ut av et oransje, norskeid helikopter.

Også under innspillingen i London tidligere i sommer gjorde Cruise flere fallskjermhopp fra helikopter. Regissør og manusforfatter for «Mission: Impossible»-film nummer sju i rekken, Christopher McQuarrie, har i intervjuer røpet at det blir «minst tre obskøne stunts» som vil få den spektakulære helikopterjakten fra 2018-filmen «til å se ut som leketøy», ifølge Collider.

– Det kommer til å bli fantastisk på film, sier Tom Cruise til Åndalsnes Avis , der han også skryter av Norge som et «fantastisk sted».

Samtidig tenker Tom Cruise på sikkerheten: Han bruker flittig munnbind i svart, for å matche antrekket til sin rollekarakter Ethan Hawke.