Kjemper en felles kamp for Moldemarka

Nyheter

Lokale natur- og friluftsorganisasjoner sto som arrangør. Knapt 200 personer la turen til setra for å bli informert om planene for ny veg fra Julbøen til Fuglset. Det er lagt fram tre ulike alternativ for den nye vegen, som er en del av Møreaksen mellom Molde og Ålesund.