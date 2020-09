Nyheter

Person knivstukket i Oslo – to pågrepet

En person er kjørt til sykehus etter å ha blitt knivstukket flere ganger nær Holbergs plass i Oslo i natt. Politiet har pågrepet to personer ikke langt unna.

Det ble også meldt at en person som var med i slagsmålet, ble påkjørt, men politiet har så langt ikke funnet noen som er skadd på en slik måte.

65 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 11.296 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 65 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 176 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tyfon rammer Japan

Den andre kraftige tyfonen på én uke og den tiende til nå i år har rammet Japan. Tyfonen Haishen passerte Okinawa lengst sør i Japan i går. I natt beveget den seg nordover mot den større øya Kyushu med kraftig vind og regn. Flere elver på øya står i fare for å gå over sine bredder.

Meteorologer har advart om at regnet kan falle like kraftig som når man heller en bøtte full av vann over hodet sitt. Flere dager i forveien var folk blitt oppfordret til å søke ly og skaffe seg nok mat og vann.

19-åring pågrepet etter biljakt i Lillestrøm sentrum

En 19-årig mann er pågrepet etter en biljakt som begynte på Kjeller og ende i Lillestrøm sentrum. Han ble tatt hånd om av sivile da han prøvde å rømme til fots.

Ifølge Romerikes Blad holdt mannen på å kjøre på en sivil politibil ved 22.45-tiden i går kveld.

Malis avsatte president til sykehus

Malis avsatte president Ibrahim Boubacar Keita var i natt på vei til Emiratenes hovedstad Abu Dhabi der han skal få behandling på et militærsykehus, ifølge en diplomatkilde.

75 år gamle Keita ble i forrige måned avsatt under et militærkupp. Militærjuntaen som overtok makten, holdt ham i varetekt i ti dager. Deretter ble han innlagt på et privat sykehus i Mali. Tidligere denne uken ble han utskrevet fra sykehuset og sendt hjem til sin privatbolig, under oppsyn av militærjuntaen. Kilden har ikke opplyst hva slags behandling han nå har behov for.

Sommeren på Svalbard var rekordvarm

Årets sommer er den varmeste som noen gang er registrert på Svalbard. Fra 1997 har det ikke vært sommere med middeltemperatur under normalen.

– Årets sommer er ekstrem, men temperaturøkningen på Svalbard har vært markant de siste 30 årene, og skiller seg helt ut fra de foregående 90 år, sier klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt.