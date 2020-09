Høie før lørdagskvelden: Tenk at du skal våkne opp i morgen uten å angre på noe

Nyheter

– Min oppfordring er at man bør kunne våkne opp søndag og tenke at man ikke har gjort noe i helgen man angrer på, og at man tenker på at det er økt smitte nå, ikke minst blant unge voksne, sier Bent Høie (H) til NTB.

Regjeringens anbefaling er at man ikke skal ha mer enn 20 deltakere på private arrangementer, som for eksempel hjemmefester. Dette er ikke en lov som du kan straffes for å bryte, men en anbefaling. Høie mener likevel alle bør følge rådene. NTB ba Høie avklare hva som er et råd og hva som er straffbart.

– Det er ikke noen vits i å bruke så mye tid på å tenke på hva som er råd og hva som er forskrift. Det er klokt å følge både råd og forskrifter. Vi sier at man ikke bør ha mer enn 20 personer hjemme på fest. Og der er grensen knyttet til at man kan holde 1 meters avstand. Det er få av oss som har hus der vi kan ha 20 venner hjemme samtidig. De fleste kan ha færre. Det er og viktig å huske på, sier Høie.

Vurderer kontinuerlig

Bergen kommune har forbudt sammenkomster med mer enn 20 personer. Regjeringen har foreløpig ikke kommet med noe slikt nasjonalt forbud.

– Det er noe vi kontinuerlig vurderer. Bergen har jo gjort det som et lokalt tiltak. Det er fullt mulig å gjøre det for kommuner som mener det er hensiktsmessig, sier Høie.

Han tilføyer at det samtidig er et veldig inngripende tiltak å ha en lov som handler om hvor mange personer du får lov til å ha hjemme hos deg.

– Den loven må være veldig godt begrunnet ut fra situasjonen på det tidspunktet. Slik det er nå, mener vi at det ikke er grunnlag for å gå så hardt til verks. Og selv om det riktignok er noen som har mer enn 20 personer hjemme, forholder de fleste seg til dette rådet, sier statsråden.

Straffbart

Det er få brudd på smittevernreglene som faktisk er straffbare. Karantenebrudd er ett eksempel. Å bryte regelen om maksimalt 200 personer på arrangementer og ikke legge til rette for smittevern der er og straffbart. Dette gjelder både profesjonelle aktører eller om privatpersoner leier et lokale for et arrangement, påpeker statsråden.

Høie understreker at politiet også har andre virkemidler enn smittevernreglene de kan bruke om privatfester utarter.

– Hvis folk har fest med mye bråk, kan politiet løse det innen politivedtektene. De fleste vil løse opp festen når politiet kommer på døra, sier helseministeren.

Før lørdagskvelden minner han om at mange kan være koronasmittet uten å ha sterke symptomer.

– Og det betyr at hvis man er på fest og ikke kan holde avstand, er det fort gjort å smitte veldig mange.