Nyheter

UP gjennomførte lørdag kveld hastighetskontroll på E39 over Ørskogfjellet. Det resulterte i at det ble utstedt fem forenklede forelegg. Fem bilførere fikk også beslaglagt sine førerkort. Høyeste hastighet ble målt til 122 km/t i 80-sonen, melder politiet på Twitter.