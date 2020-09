En mor i gul vest og frivillige med sprit

Nyheter

Til tross for at smittetilfellene heldigvis er få og sporadiske i vårt område, viser fortsatt mange en imponerende innsats for å hindre at koronasmitten skal spre seg i vårt lokalmiljø. Noen eksempler som vi har opplevd den siste tida forteller om det.

På fotballbanen står ei mor i gul vest og registrerer alle som skal se guttekampen. Enten ved hjelp av en QR-kode som registreres med mobilen, eller på den gode gamle måten ved å notere blir alle som skal inn på bana registrert. Sjøl om mange smiler og nok synes at det virker litt overdrevet. «Det er jo nesten ikke smitte her» er gjennomgangstonen. Men alle lar seg registrere.

På veg inn til et arrangement i Bjørnsonfestivalen blir vi møtt av en frivillig vert som registrerer oss og tilbyr sprit. Til håndvask. En ny frivillig viser oss på plass. Det er god avstand mellom hver besøkende, og ny håndvask før vi setter oss. Når vi forlater lokalet er det med avstand og uten kø. Slik det var på teaterforestillingen noen uker tidligere.

Kulturlivet er hardt rammet av koronapandemien. Nesten alt ble stengt ned og etter gradvis gjenåpning er det fortsatt vanskelig å få til et arrangement som er regningssvarende. Tross det opplever vi at det legges ned en ekstraordinær innsats for å få gi folket et kulturtilbud og samtidig ta smittevern på største alvor. Det er imponerende!

Vi er mange som er glade for at barn og unge igjen får drive aktiv idrett. Tidligere denne uka var Romsdals Budstikke på plass på seks ulike stadioner og fulgte fotballkamper mellom barne- og ungdomslag over hele vårt område. Det var en kjekk opplevelse. Det var også flott å se barn, trenere, dommere, lagledere og tilskuere er opptatt av smittevern.

Smittetallene er lave i vår region. Det kan raskt endre seg. Mange blir fortsatt alvorlig sjuke. Tall fra andre land er avskrekkende. Siden koronapandemien startet har mer enn 7000 helsearbeidere i verden mistet livet. Vi trenger flaks, smittevern og et godt helsearbeid for å unngå ny spredning. Det arbeidet starter med innsatsen hver og en av oss gjør.