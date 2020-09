-Det gjelder å stå i det!

Nyheter









I en liten eim av håndsprit og med et ellers mildt drag i lufta over om lag 170 spilte Kjell Magne helt på hjemmebane da han lørdag ettermiddag «cruiset» inn folketaledelen under årets Bjørnsonfestival. Og om det var et tema og en setting som kan hende ville vært utenkelig for et festivalpublikum for en mannsalder siden – psykisk helse og det å gå på en «smell» - så klarte Bondevik å flette inn både personlige og politiske, samfunnsmessige sider ved det å «stå i det», og å gjøre sine valg.– Det var jo noe også Bjørnson i sin tid gjorde, og livet byr jo på valg hele veien. Selv om faktorer som når og hvor vi blir født og hvilke foreldre vi har ikke kan velges, startet tidligere statsminister, mangeårig politiker og «moldegutt» Bondevik med i sin folketale.