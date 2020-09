Tilsyn i Øverlandsvatnet viser at alt er ok - kommunen vil likevel advare

Nyheter

– Vi har hatt et tilsyn der nå, rett og slett for å se at alt er ok. Det er ett år siden renoveringsarbeidene. Ett år siden vi fikk på ny betongkonstruksjon og oppgraderte dammen slik at den er i henhold til damsikkerhetsforskriften, sier prosjektleder Kristin Elisabeth Magnussen i Molde Vann og avløp. Hun forteller at de startet på nedtappingen av dammen mandag ettermiddag.