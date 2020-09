Her skulle det ha kokt hele helga. Natursti, quiz og film «erstatter» Dyregod

Nyheter

Det er i dag, fredag, at den store festen skulle ha startet. Dyregod nummer 12 i rekken. Under normale omstendigheter hadde det kommet rundt 20 tusen besøkende til messeområdet på Batnfjordsøra denne helga. Og flere hundre herlige dyr i alle varianter. Men koronaviruset ødelegger alt. En omsetning på mellom fire og fem millioner kroner forsvinner som dugg for solen. Det samme gjør overskuddet på rundt 400 tusen, som fordeles til de mange frivillige lag og organisasjoner som bidrar så sterkt til å gjøre Dyregod-dagene til den herlige familiefesten som det vanligvis er.