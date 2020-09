– Man kan altså beholde barn et døgn lenger enn avtalt, på tvers av barnevernets tilsynsordning  

Nyheter

Høyesterett frikjente 27. august en eksadvokat i Romsdal for medvirkning i en sak om omsorgsunndragelse. Unndragelsen besto i at en far på avtalt samvær beholdt barna et døgn lenger enn fastsatt, og uten tilsyn av barnevernet slik tingretten hadde avgjort. Høyesterett kom til at denne handlinga ikke var ulovlig, ut fra vilkårene i den nye straffeloven. Siden handlinga var lovlig, kunne ikke eksadvokaten dømmes for medvirkning.