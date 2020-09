Vi gikk en tur på den gjørmete stien

Nyheter

Gjørmete og stygge stier er skjemmende, men ikke det største problemet i marka. Problemet er større hvis vi hele tiden må lage nye omveger for å unngå gjørma.

Turbokforfatter og friluftsentusiast Kai Olsen er bekymret for skadene i terrenget opp til vakre og populære Jendemsfjellet i Hustadvika kommune. – Det som før var en smal sti er nå blitt til mange brede stier, alle utsatt for stor slitasje. På enkelte partier vasser vi i gjørme, skriver Olsen, som samtidig roser skiltinga før fjellturen.

Det er mangel på tilrettelegging av stien som skaper problem, mener Olsen. Og det er vanskelig å være uenig om at det har blitt mange stygge gjørmepartier langs mange av våre mest populære turstrekninger. For eksempel opp til Trollkirka, Skoften og mange steder i Moldemarka ser vi at det fort blir gjørmete og utrivelig etter noen dager med fuktig vær.

Kontrasten er stor der hvor stiene er tilrettelagt for den økte trafikken og bruken av naturen. Klopper, bruer og fiberduk/grus er enkel, men effektiv, tilrettelegging som gjør vegen til de mest populære turmålene mer robust.

Utbygde stier er ikke løsninger til alle formål. Vi mener at det er svært viktig at vi også har naturlige stier og turområder som er lite tilrettelagt. Også pressområder som Moldemarka bør ha steder hvor myra får være myr, og stier kun er skapt av naturlig gange.

Men den økte interessen for turgåing og friluftsliv vil kreve at vi forsterker vegen fram til mest besøkte turopplevelsene. Slik kan vi også sørge for at naturen rundt blir minst mulig skadelidende. Erfaringen fra mer befolka områder viser at fin og god tilrettelegging bevarer landskapet rundt og gjør trafikken begrenset til å skje langs samme veg. Det er langt verre hvis alle skal finne nye veger rundt gjørmehull på stien. Erfaringene fra utbygginger i vårt område de siste åra har vært gode.