Nyheter

Avhørene av Idar Vollvik fortsetter i Bergen

Politiet i Bergen vil onsdag fortsette med avhør av gründer Idar Vollvik (52) som er siktet for å ha endret merkingen pakker på munnbind som er blitt tilbudt for salg på nettbutikken Ludostore. Etterpå vil politiet vurdere om de vil framstille Vollvik for varetekt.

Vollvik nekter straffskyld og forsvareren hans har uttalt at det hele kan dreie seg om en misforståelse.

Ny orientering om smittesituasjonen i Norge

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og Line Vold i Folkehelseinstituttet vil kl. 14.00 holde en ny pressekonferanse om smittesituasjonen fra koronaviruset.

Tirsdag ble det kjent at FHI anbefaler at regjeringen innfører innreisekarantene for Italia og Slovenia, men fjerner rødt nivå for Kypros og flere svenske og danske regioner.

Årets trygdeoppgjør avsluttes

Resultatet av årets trygdeoppgjør skal legges fram etter at drøftingsmøtet avsluttes. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (h) vil kommentere utfallet.

På grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret bestemte regjeringen i april at årets trygdeoppgjør skulle utsettes.

Rettssaken etter Charlie Hebdo-angrepet starter

Rettssaken mot 14 personer som står tiltalt i forbindelse med terrorangrepene i Paris i januar 2015, begynner. Den skal etter planen vare fram til 10. november.

De tre som angrep Charlie Hebdo og en jødisk butikk i Paris, er døde, men de 14 på tiltalebenken er alle tiltalt for medvirkning.

Utenriksministrene fra Russland og Hviterussland møtes

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og hans hviterussiske kollega Vladimir Makej møtes for å diskutere situasjonen i Hviterussland.

I kjølvannet av presidentvalget 9. august der Aleksandr Lukasjenko, som har sittet ved makten siden 1994, ble gjenvalgt til en sjette presidentperiode, har Hviterussland vært preget av massive demonstrasjoner. FNs sikkerhetsråd holder fredag et uformelt videomøte om Hviterussland.