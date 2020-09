Nyheter

139 registrert koronasmittet det siste døgnet

Ved midnatt natt til tirsdag var det registrert 10.782 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 139 det siste døgnet.

De siste to døgnene er økingen på 171 smittede. Økningen, som er kraftigere enn hva den har ligget på den siste tiden, var allerede synlig i de oppdaterte MSIS-tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI) mandag ettermiddag, da økningen fra midnatt var på 103.

Trump forsvarte dobbeltdrapssiktet 17-åring

USAs president Donald Trump forsvarte mandag kveld lokal tid en 17-åring som er siktet for å ha drept to personer i forbindelse med store demonstrasjoner i Kenosha i Wisconsin. 17-åringen kan ha tilknytning til væpnede grupper på ytre høyrefløy som brukte våpen for å beskytte forretninger i byen fra hærverk og tyveri under opptøyene.

– Jeg antar at han hadde havnet i store problemer. Han ville antakelig blitt drept, sa Trump på en pressekonferanse.

Hundrevis pågrepet etter demonstrasjoner i USA

President Trump sier over 200 mennesker er pågrepet etter demonstrasjonene i USA og at det er opprettet et nytt organ for å etterforske «uro på venstresiden».

Det har skjedd etter at Trump-administrasjonen har startet arbeid med å finkjemme store mengder videoopptak fra demonstrasjonene som har preget USA sterkt de siste månedene.

Finansministeren åpner for å tydeliggjøre sentralbankloven

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier ulik tolkning av sentralbankloven viser at teksten kanskje må endres. Det skjer etter ansettelsen av ny oljefondssjef.

– Saken har vist at det er ulike syn på hvordan loven skal forstås. Det i seg selv er viktig innsikt og viser at vi må se på hvordan vi kan forbedre lovteksten, skriver han til Klassekampen.

Hagen-barna fikk innsyn i etterforskningen

Barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen måtte gå rettens vei for at deres bistandsadvokat skulle få innsyn i politiets etterforskning av bortføringssaken.

Etter at politiet ikke ville gi barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen innsyn i etterforskningen av den angivelige bortføringen av moren og drapssiktelsen mot faren, gikk barna videre til Nedre Romerike tingrett med kravet. Nå har bistandsadvokat Ståle Kihle fått innsyn i materialet, skriver Romerikes Blad.

Kina går knallhardt til verks mot korona i Xinjiang

Innesperring, 40 dagers karantene og tvungen medisinering er blant tiltakene Kina har innført i Xinjiang-regionen for å stanse et utbrudd av koronaviruset.

Siden midten av juli er det registrert 826 nye tilfeller av covid-19 i regionen, som ligger nordvest i landet. Kinesiske myndigheter har svart på utbruddet med å låse folk inne i hjemmene sine og innføre 40 dagers karantene. De som ikke følger reglene, blir arrestert.